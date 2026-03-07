Il derby di domani sera tra Milan e Inter è pronta ad entrare nella storia. Secondo i dati raccolti da Calcio e Finanza, il big match di San Siro sarà sold-out e coinciderà con il maggiore incasso della storia in Serie A dopo quello del match d'andata (8,6 milioni di euro): le cifre dovrebbero toccare gli 8,7 milioni di euro.

Curioso notare che è sempre presente l'Inter nella Top 5 della classifica degli incassi delle sfide di Serie A:

Milan-Inter, 8 marzo 2026, San Siro – 8.700.000 euro (75.500 spettatori)*

Inter-Milan, 23 novembre 2025, San Siro – 8.649.494 euro (75.562 spettatori)

Inter-Juventus, 14 febbraio 2026, San Siro – 8.587.129 euro (75.515 spettatori)

Inter-Milan, 22 settembre 2024, San Siro – 7.626.430 euro (75.366 spettatori)

Inter-Juventus, 27 ottobre 2024, San Siro – 7.614.585 euro (75.056 spettatori)

*cifre non ufficiali