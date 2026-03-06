In attesa di scontrarsi da avversari domenica, le tifoserie di Inter e Milan vincono il derby della solidarietà grazie ad una raccolta fondi a sostegno dei City Angels, la storica organizzazione di volontariato che dal 1994 opera a Milano per aiutare gli emarginati come i senzatetto e i tossicodipendenti. I sostenitori rossoneri e nerazzurri stanno infatti già raccogliendo beni di prima necessità e prodotti per l’igiene per gli homeless milanesi, che verranno consegnati nel pomeriggio di domenica, fuori dallo stadio di San Siro, al fondatore Mario Furlan che commenta così l'iniziativa: "Sono grato ai tifosi per questa bella manifestazione di solidarietà verso gli ultimi", le sue parole a poche ore dall'iniziativa".