In attesa di scontrarsi da avversari domenica, le tifoserie di Inter e Milan vincono il derby della solidarietà grazie ad una raccolta fondi a sostegno dei City Angels, la storica organizzazione di volontariato che dal 1994 opera a Milano per aiutare gli emarginati come i senzatetto e i tossicodipendenti. I sostenitori rossoneri e nerazzurri stanno infatti già raccogliendo beni di prima necessità e prodotti per l’igiene per gli homeless milanesi, che verranno consegnati nel pomeriggio di domenica, fuori dallo stadio di San Siro, al fondatore Mario Furlan che commenta così l'iniziativa: "Sono grato ai tifosi per questa bella manifestazione di solidarietà verso gli ultimi", le sue parole a poche ore dall'iniziativa".

Data: Ven 06 marzo 2026 alle 22:10
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.