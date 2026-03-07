"Il derby è sempre non mi aspetto una gara spettacolare. Le squadre staranno attente, forse rischieranno qualcosa nel secondo tempo perché entrambe vorranno vincere. In generale, mi aspetto un derby tattico". Così Giampaolo Pazzini, doppio ex in questione, presenta al Corriere della Sera le sue aspettative sulla stracittadina di Milano di domani.

Se l’Inter vince ipoteca lo scudetto?

"Sì, inutile girarci intorno. Un +13 sarebbe decisivo. Anche 10 punti sono comunque tanti perché l’Inter avrà poi soltanto la Coppa Italia".

In caso di vittoria del Milan, invece, campionato riaperto?

"Vincere il derby darebbe entusiasmo al Milan, che avrebbe voglia di provarci. Però, vedo l’Inter molto favorita per la vittoria finale".

Allegri e Chivu: cosa hanno dato alle loro squadre?

"Entrambi hanno fatto un lavoro stupendo. Allegri ha ridato un’identità al Milan, che ora lotta per le posizioni che gli competono. Anche Chivu sta facendo qualcosa di importante. Attorno a lui c’era tanto scetticismo, ma ha ridato energia e anima a una squadra che l’anno scorso era uscita molto demoralizzata. Ha rivitalizzato tutti e ha fatto in modo che questa squadra dominasse la serie A".

In questa Inter il giocatore simbolo è Dimarco?

"Sta vivendo una stagione clamorosa. Dimarco si è sempre distinto negli anni scorsi, ma in questo campionato i suoi numeri, in termini di incisività, sono da attaccante"

L'Inter ha trovato in Zielinski un nuovo giocatore rispetto alla scorsa stagione.

"Con la sua rinascita c’entra molto Chivu. È un giocatore che ha sempre avuto qualità, ma Cristian gli ha dato fiducia e si sta vedendo un centrocampista di livello superiore".

Pio Esposito è l’attaccante che fa sperare il calcio italiano?

"Mi piace tantissimo perché ha quel modo di giocare con tanta fame e grinta. Riesce a completarsi con tutti gli attaccanti a disposizione, non è istintivo. Ragiona molto su quale centrale andare. Ricorda Toni? Sì, anche a me. Forse Pio è più pulito tecnicamente ed è già a un grande livello a soli 20 anni".

Quanto può pesare l’assenza di Lautaro Martinez per l’Inter?

"La sua assenza è pesante. Thuram deve prendersi sulle spalle la squadra, anche se non è quello di inizio anno. È stato condizionato da un infortunio, ma c’è bisogno che prenda in mano l’Inter".