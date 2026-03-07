Meno di un anno fa, anzi, fino alla scorsa estate Piotr Zielinski "era quasi un esubero" ricorda la Gazzetta dello Sport che, in vista del derby di domani contro i cugini del Milan, focalizza la sua attenzione su uno degli uomini chiave di Cristian Chivu. Alla vigilia del derby di ritorno il centrocampista polacco è il migliore a cui l'allenatore nerazzurro "possa chiedere aiuto per cancellare i languori di rimonta del MIlan".

La ricrescita dell'ex Napoli è partita "nelle retrovie silenziose" e dopo il Mondiale per club Chivu "gli ha chiesto di recuperare la migliore condizione atletica, senza dedicare attenzione alle voci di mercato. Il resto sarebbe venuto di conseguenza. Così è stato", fino a diventare "uno dei fedelissimi, sia come mezzala che come regista. Nella posizione di centrale, davanti alla difesa, ha sorpreso per qualità e personalità anche nei contesti più complicati, evitando che i problemi fisici di Calhanoglu condizionassero in negativo la squadra. Quando c’è stato da decidere tra lui e Barella, che pure da regista aveva giocato, Chivu non ha mai tentennato: meglio Zielinski, questo Zielinski, guida affidabile di un’Inter diversa" si legge nel riavvolgimento di nastro del percorso del polacco che da "spento centrocampista osservato nell’ultima stagione di Inzaghi" ai grandi entusiasmi suscitati anche in Patria, dove si parla di uno Zielo mai così in forma.

Pensare a cosa non abbia funzionato il primo anno è "inutile" e tanto vale godersi la versione attuale di un Piotr che "ha ripreso a giocare con continuità e quindi anche a segnare con regolarità: 5 gol in Serie A e 1 in Champions League, per un totale di 6 in stagione. Il record personale in campionato (8 nel 2020-21, quando però aveva giocato quasi il doppio dei minuti) non è irraggiungibile. Naturalmente l’idea di poter migliorare le sue cifre nel derby, domani sera, lo stuzzica molto, a prescindere dal ruolo in cui verrà schierato".