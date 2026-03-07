Alessandro Costacurta offre il suo punto di vista sul derby di domani sera nel corso di 'Deejay Football Club'. Partendo dal racconto della sfida Inter-Milan più brutta mai giocata: "Quello in cui feci l'unico gol, un gran gol a Walter Zenga, ma fu il peggiore in cui giocai. La rete non mi salvò da una prestazione magari non indecente, perché ne ho fatte di indecenti come in Coppa Intercontinentale come il Velez Sarsfield. Di derby ne ho voluti giocare tanti, mi è sempre piaciuta l'atmosfera".

Sulla partita di domani e sull'assenza di Lautaro.

"Lui è il giocatore più importante della Serie A, basta vedere i numeri. Qualche gol in più lo avrebbe potuto fare, però come capitano, leader e come difensore... Lautaro è uno dei migliori difensori del campionato italiano, non vedete come va a pressare e come spinge la squadra? Quando fa i pressing in scivolata aggancia tutta la squadra che accorcia".

Thuram è stato meno trascinatore quest'anno.

"Ha deluso sul piano delle performance, pensavo potesse influenzare la squadra come ha fatto da quando è arrivato. È stato sottoperformante, una mezza delusione; per fortuna dell'Inter, Pio Esposito e Yoan Bonny sono stati la sorpresa. Esposito credo abbia superato Thuram".