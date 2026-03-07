Il ritorno al gol dopo quattro mesi di Sebastiano Esposito è la nota più lieta del Cagliari nella sconfitta contro il Como. Fabio Pisacane, allenatore dei rossoblu, ai microfoni di DAZN accoglie così la rete del ragazzo di scuola Inter: "Io sono contentissimo del suo lavoro, oggi ero convinto, ero straconvinto che lui sarebbe tornato a fare gol, lo sentivo. Sono felice perché so quanto ha sofferto in questo periodo, soprattutto tra le mura amiche, però sono soddisfatto perché, al netto del gol che mancava da tante partite, non ha mai fatto mancare la sua dedizione, il suo atteggiamento, la sua attitudine, che sono valori che questo stemma ti richiede".

Pisacane prosegue: "Faccio un grandissimo complimento al ragazzo, perché so quanto ha sofferto, e oggi al netto della sconfitta tornare a fare gol è qualcosa che ci permette di avere un calciatore in uno stato d'animo più che positivo da qui alla fine, e per noi questo è importante".