Bernardo Silva non proseguirà la propria avventura con la maglia del Manchester City. Il collega Matteo Moretto ha spiegato che il portoghese lascerà i citizens a giugno come free agent. Non ci sono trattative in corso per il rinnovo del suo contratto e dunque è un'occasione davvero ghiotta per tutte le big d'Europa, che potrebbero accaparrarsi un profilo d'altissimo livello.

Sezione: Mercato / Data: Sab 07 marzo 2026 alle 14:58
Autore: Niccolò Anfosso
