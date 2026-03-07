II club di tutto il mondo sono irritati con la FIFA per la lunga attesa dei 250 milioni di dollari destinati ai pagamenti di solidarietà promessi loro dalla FIFA a margine del torneo che si è disputato la scorsa estate e che ha visto protagonista anche l'Inter. Lo riporta il quotidiano inglese The Guardian. Ai club che non hanno partecipato al torneo era stata promessa una quota di questa somma complessiva, pensata per garantire che una parte dei ricavi dell’evento venisse redistribuita lungo tutta la piramide del calcio. Se divisa in parti uguali, equivarrebbe a circa 70.000 dollari per ogni club di prima divisione nel mondo ma, a più di sette mesi dalla conclusione del Mondiale per Club, non c’è ancora traccia del denaro né una tempistica per la sua distribuzione.

Questo perché la FIFA deve ancora stabilire come verrà allocata la somma, mancando anche un criterio di ripartizione tra le varie confederazioni che al Mondiale per Club erano rappresentate in misura molto diversa. Non c’è alcun indizio che il denaro non verrà pagato, ma i club dei campionati minori, per i quali questa somma può rappresentare un importante benefit economico, stanno diventando particolarmente impazienti. Un dirigente di uno dei campionati minori europei ha detto al Guardian che non sono arrivate risposte chiare su quando i loro club verranno pagati, nonostante le continue richieste.