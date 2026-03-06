Sembra destinato ad esaurirsi dopo appena un anno l'accordo tra Inter e Monza per la concessione dell'U-Power Stadium per le partite della formazione nerazzurra Under 23. Secondo Calciomercato.com, il club di Viale della Liberazione sta già valutando nuove soluzioni per la prossima stagione, con l'idea di trovare quanto prima la nuova casa. Nelle ultime ore ha preso quota l’ipotesi che riguarda l'Elmec Solar Stadium di Venegono Superiore, dove gioca le partite interne la Varesina, formazione di Serie D: primi contatti tra le parti ci sono stati proprio in questi ultimi giorni e sembra che nonostante le evidenti difficoltà per un campo che non risponde ai requisiti per la terza serie e per i relativi costi di messa a norma, l’Inter sia ugualmente disposta a prendere in considerazione la possibilità.

L'Inter ha anche valutato l'idea di un ritorno al Breda di Stato San Giovanni, che in passato ha ospitato la Primavera e che adesso sembra presentare qualche vincolo in più. Altro campo nel circondario individuato è il Città di Meda, che già ospita partite di Serie C (quelle del Renate) e quindi a livello infrastrutturale sarebbe a posto ma che si trova sotto l'impianto del Varesotto nelle preferenze nerazzurre.