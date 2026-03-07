Il futuro di Andre Onana appare sempre più incerto. L’ex portiere dell’Inter, trasferitosi la scorsa estate in prestito al Trabzonspor, farà ritorno al Manchester United al termine della stagione. Il club turco - secondo quanto riferito dai media locali - avrebbe comunicato di non voler esercitare il diritto di riscatto, ritenendo troppo elevata la cifra richiesta dai Red Devils: 45 milioni di euro.

Onana tornerà così in Inghilterra, ma la sua situazione non è delle più semplici. Nel frattempo, i Red Devils hanno puntato su Senne Lammens, portiere belga che si è già guadagnato la fiducia dello staff tecnico e sembra destinato a giocarsi la titolarità della porta.

L’ex nerazzurro resta comunque convinto di potersi riprendere una maglia da titolare, ma la concorrenza nel club inglese sarà agguerrita. La prossima stagione potrebbe quindi rappresentare una vera prova per Onana, chiamato a dimostrare di meritare ancora il ruolo di primo portiere in uno dei club più ambiziosi d’Europa. Il ritorno al Manchester United, quindi, non garantisce certezze: tra concorrenza interna e mercato in continua evoluzione, il futuro dell’estremo difensore camerunense resta aperto e potrebbe riservare nuove sorprese nelle prossime settimane. Si era parlato anche di un ritorno all'Inter, molto suggestivo ma poco praticabile: Giuseppe Marotta vorrebbe puntare su un italiano.