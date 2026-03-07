Allenamento decisamente intenso, come testimoniano le urla di Cristian Chivu ben udibili anche dall'esterno della Pinetina. Così Sport Mediaset dipinge la seduta di rifinitura dell'Inter prima del derby. Tra i più stimolati c'è sicuramente Nicolò Barella, che domani sarà capitano. Buone indicazioni da Yoan Bonny che anche quest'oggi ha lavorato regolarmente coi compagni e domani sera sarà disponibile partendo dalla panchina.
Sezione: Focus / Data: Sab 07 marzo 2026 alle 13:31
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
Altre notizie - Focus
Pazzini: "Se l'Inter vince ipoteca lo scudetto, se vince il Milan non cambia nulla. Thuram si prenda sulle spalle la squadra"
CF - Milan-Inter da record: incasso più alto di sempre in Serie A. Nerazzurri sempre presenti nella Top 5
CdS - Trofei, punti e conti: Inter davanti al Milan. La rosa nerazzurra vale di più ed è costata circa 100 mln in meno
Ancora Vieri: "Il percorso di Esposito non lo hanno fatto in tanti. Come Dimarco nessuno". Poi difende Bastoni
Altre notizie
Sabato 07 mar
- 13:46 Serena e il derby: "La differenza tra Inter e Milan è davanti. I nerazzurri hanno 4 punte di altissimo livello"
- 13:46 liveInter U23-AlbinoLeffe, le formazioni ufficiali: Prestia in panchina, tandem La Gumina-Iddrissou in attacco
- 13:31 SM - Allenamento a decibel altissimi, Chivu sprona la squadra. Bonny anche oggi in gruppo
- 13:18 Pandev: "A Madrid eravamo sicuri di battere il Bayern. Il segreto di gruppo del Triplete? La carbonara a pranzo"
- 13:04 Allegri in conferenza: "Vincere per riaprire la corsa scudetto? Intanto giochiamo il derby". Poi l'appello su Bastoni
- 12:50 Pazzini: "Se l'Inter vince ipoteca lo scudetto, se vince il Milan non cambia nulla. Thuram si prenda sulle spalle la squadra"
- 12:35 Serena: "Derby, l'Inter può congelare il campionato. Esposito intelligente e umile, Chivu mi ha incuriosito subito"
- 12:20 CF - Milan-Inter da record: incasso più alto di sempre in Serie A. Nerazzurri sempre presenti nella Top 5
- 12:06 Ranocchia: "Lautaro fa sempre la differenza, ma Chivu troverà le soluzioni per il derby. E se l'Inter vince..."
- 11:52 Brocchi: "La cosa meno importante di questo derby è la classifica. Chivu mi ha sorpreso, gli ho fatto i complimenti"
- 11:38 Albertini: "Se vince l'Inter, è una sentenza. Ma anche se perde, non è detto si riapra il campionato"
- 11:24 Corsera - Derby con finestra sulla Coppa del Mondo. Lunga la lista dei "mondialisti" e delle motivazioni
- 11:10 TS - Porta, difesa, centrocampo e attacco: tutti i nomi per il restyling dell'Inter. Il sogno resta Nico Paz
- 10:55 CdS - Trofei, punti e conti: Inter davanti al Milan. La rosa nerazzurra vale di più ed è costata circa 100 mln in meno
- 10:40 CdS - Dubbio Bartesaghi: si gioca il posto con Estupinan. Fofana in netto vantaggio su Ricci e Jashari
- 10:26 CdS - Inter, una parte del prossimo ritiro sarà in Germania: da definire solo gli ultimi dettagli
- 10:12 TS - De Winter-Akanji, destini incrociati. Lo svizzero è un punto fermo dell'Inter: il suo riscatto è scontato
- 09:58 CdS - Esposito al primo 'derby dei grandi' da titolare: ha già colpito nelle giovanili. Chivu sa quanto può essere utile
- 09:44 TS - Calhanoglu in regia, Barella e Zielinski ai suoi lati. Chivu rilancia Dimarco e Luis Henrique sulle fasce
- 09:29 CdS - Bonny in panchina nel derby: Esposito e Thuram in attacco. Calhanoglu in vantaggio su Mkhitaryan
- 09:15 GdS - Dumfries pronto a tornare. Col Milan non sarà solo una comparsa e il futuro può aspettare
- 09:00 Ancora Vieri: "Il percorso di Esposito non lo hanno fatto in tanti. Come Dimarco nessuno". Poi difende Bastoni
- 08:45 Vieri: "Nessun interista lo dice, ma se l'Inter vince il derby... Non vedo pesi mentali anche senza Lautaro"
- 08:30 GdS - Zielinski, da 'quasi' esubero a fedelissimo di Chivu: al derby chiavi in mano per stroncare il Milan
- 00:00 Inter, riprenditi il derby
Venerdì 06 mar
- 23:46 Galli: "Sommer portiere importante, ma io scelgo Maignan. Derby? Spero non decida il VAR"
- 23:32 Fiorentina Primavera, Galloppa: "L'Inter ha grande qualità. Anche se la Youth League sta pesando"
- 23:17 Pierre Gasly: "Milano è una città che amo. Ma non chiedetemi se tifo Inter o Milan..."
- 23:03 Di Biagio: "Il derby sarà una partita molto bella. Forse il Milan proverà di più a vincerla"
- 22:49 Il Napoli consolida il terzo posto: 2-1 al Torino nell'anticipo della 28^ giornata. Conte ritrova De Bruyne e Anguissa
- 22:35 Serie C, 12esima giornata di ritorno: domani Inter U23-Albinoleffe, dirigerà Teghille di Collegno
- 22:20 Interisti e milanisti vincono il derby della solidarietà: raccolta di beni a favore dei City Angels
- 22:06 Serena sul derby: "L'Inter ha due risultati su tre, ma il loro gioco può favorire il Milan"
- 21:51 L'analisi di Braglia: "La rosa del Milan poteva essere all'altezza dell'Inter. Sul derby..."
- 21:37 CM.com - L'Inter U23 a fine stagione traslocherà da Monza. Per la casa del futuro c'è un'idea forte
- 21:23 La Stella Rossa dice no a 17 mln dell'Olympique Marsiglia per Kostov. E 'avvisa' anche l'Inter sul suo prezzo
- 21:08 Dai giocatori dell'Olimpia Milano a Bianca Balti: parata di stelle a San Siro per il derby
- 20:55 Milan, Tomori carica l'ambiente rossonero: "La Curva Sud in Inghilterra non esiste". Poi ricorda lo Scudetto del 2022
- 20:40 Coco: "Quando arrivai all'Inter ero tra i 3 migliori terzini al mondo, lo disse Roberto Carlos. Il derby di domenica..."
- 20:26 Bookies - Derby, destinata a interrompersi la striscia Milan: Inter favorita. Occhio alla firma di Calha
- 20:12 Juventus, l'analisi di Spalletti: "I numeri dicono che non siamo dove vorremmo essere"
- 19:58 Passaggi effettuati, Akanji è il secondo miglior difensore della Serie A. In gol da due trasferte di fila: Milan avvisato
- 19:43 Attila, da Budapest 'Ogni Volta' al fianco dell'Inter: "Il prossimo sarà il mio 62esimo derby di fila"
- 19:29 Bookies - Inter favorita per lo scudetto, SNAI paga in anticipo le puntate sui nerazzurri: è un record assoluto
- 19:14 Il derby richiama Cardinale a San Siro: il proprietario del Milan sarà probabilmente in tribuna domenica
- 19:00 Rivivi la diretta! Verso MILAN-INTER: la PROBABILE, il PIANO TATTICO, i DUELLI e il momento AMARCORD
- 18:52 Milan-Inter, sarà tutto esaurito anche in tribuna stampa. Saranno oltre 200 i Paesi a trasmettere il derby nel mondo
- 18:38 Zielinski ritrova il Milan, è una delle sue vittime preferite. Gol e assist, nel derby può toccare quota 100!
- 18:24 Milanese: "Napoli, non mi spiego i punti di distacco dall'Inter. Con le medio-piccole nerazzurri devastanti"
- 18:10 Ma quale Salernitana man e portaborracce di Alvarez: Lautaro più decisivo di Haaland e Mbappé. Lo dicono i numeri
- 17:56 AlbinoLeffe, Parlati: "Inter U23 forte, anche se non è nel suo miglior momento stagionale"
- 17:42 Eranio: "Inter meritatamente prima, derby al Milan ridarebbe interesse. Dimarco? Che qualità, ma cito altri due interisti"
- 17:28 Settore giovanile, il programma del week-end: derby per la categoria U16, la Primavera ospita la Fiorentina
- 17:14 In arrivo il Derby di Milano numero 246 della storia: l'Inter comanda il bilancio totale e quello in Serie A. I numeri
- 17:00 Obi ricorda il gol nel derby contro il Milan: "Una gioia immensa, l'ho vissuta nei giorni dopo"
- 16:45 Petrucci: "Milano e Roma avranno la sigla NBA, voglio portare avanti questo discorso"
- 16:31 Serie A, Dipartimento per le Pari Opportunità e Lega Calcio celebrano la 'Giornata Internazionale della Donna'
- 16:17 fcinNuovo portiere, l'Inter osserva la situazione di Lunin a Madrid. E c'è un retroscena legato a Bento
- 16:03 Como-Inter, pochi dubbi su Pepo Martinez. Poi prevale la corsia mancina
- 15:49 Sky - Roma, per Dybala lesione del menisco esterno: stop di 45 giorni, salterà la gara con l'Inter
- 15:34 Ricci: "Milan-Inter tra le rivalità più belle del mondo, è una fortuna poter giocare il derby"
- 15:20 Pisacane rassegnato: "Palestra? Tra qualche mese lo dovremo salutare, dispiace. Si è innamorato di Cagliari"
- 15:05 Serie A, Palladino 'Coach of The Month' di febbraio. De Siervo: "Preparato e pragmatico"
- 14:50 Damiani: "Derby, l'Inter ha qualcosa in più ma il Milan è capace di ribaltare i pronostici"
- 14:35 Galante: "Mi auguro sia il derby di Pio. Sconfitta dell'Inter? Resterebbero 7 punti, ma..."
- 14:21 Van der Sar non ha dubbi: "Onana portiere 'top class', Sommer no"
- 14:07 Milan, Saelemaekers: "Nella settimana del derby l'Inter è sempre in una parte della mia testa. Bel rapporto con Calhanoglu"
- 13:53 Sky - Derby, tutto come da copione: Bonny in gruppo, partirà dalla panchina. In mezzo crescono le quotazioni di Calhanoglu
- 13:38 Qui Milan - Buone notizie per Allegri: Bartesaghi ha lavorato in gruppo a due giorni dal derby
- 13:24 Pasqua a San Siro per l'Inter: definito l'orario del match con la Roma. Coppa Italia, martedì 21 aprile la sfida al Como