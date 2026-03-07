Allenamento decisamente intenso, come testimoniano le urla di Cristian Chivu ben udibili anche dall'esterno della Pinetina. Così Sport Mediaset dipinge la seduta di rifinitura dell'Inter prima del derby. Tra i più stimolati c'è sicuramente Nicolò Barella, che domani sarà capitano. Buone indicazioni da Yoan Bonny che anche quest'oggi ha lavorato regolarmente coi compagni e domani sera sarà disponibile partendo dalla panchina. 

