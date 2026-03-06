Il Barcellona non ha smesso di pensare ad Alessandro Bastoni, ritenuto dall'area tecnica del club catalano l difensore ideale per rafforzare il reparto arretrato di Hansi Flick. Stando al quotidiano Sport, all'inizio dell'anno, il diesse Deco ha incontrato i rappresentanti del difensore dell'Inter per sondare la disponibilità di quest'ultimo al trasferimento in Catalogna, gettando le basi per un eventuale affare da completare in estate. La trattativa, ammettono i colleghi di Sport, resta difficile, anche perché da Viale della Liberazione hanno fatto sapere che il cartellino del numero 95 vale più di 80 milioni di euro. Una cifra che la dirigenza del Barcellona cercherà di abbassare, facendo leva sul giocatore, consapevole del fatto che nei prossimi mesi riceverà un'offerta di rinnovo contrattuale dalla società milanese con tanto di adeguamento economico (la nostra esclusiva).

Viste le potenziali difficoltà di arrivare a Bastoni, il Barça tiene aperte altre piste di mercato, come quella che porta a Micky Van de Ven del Totttenham.