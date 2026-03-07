Nel corso della conferenza stampa pre-derby, Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha evidenziato a più riprese le capacità offensive dell'Inter, soprattutto con le differenti modalità d'attacco: "Per quanto riguarda l'Inter è una squadra che è sei anni, credo, che lotta per i primi due posti del campionato. In questo momento è la migliore del campionato. Ha giocatori di grandi esperienza, tecnici e fisici. Ha Esposito è un giovane molto forte e bravo. È la squadra più forte del campionato al momento".