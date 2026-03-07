E' risultato decisivo in diverse circostanze nei derby e Allegri potrebbe decidere di puntare nuovamente su di lui. Stiamo parlando di Christian Pulisic, fattore scombinante in fase offensiva per il Milan. Lo statunitense, nelle scorse ore, ha caricato l'ambiente rossonero con una story su Instagram: "E' il nostro momento di brillare. Tutto gli occhi sono puntati sul derby".