Nessun club d'Italia può vantare un'internazionalità maggiore dell'Inter Women. Una vincitrice del Treble, una campionessa del mondo da capitana della Spagna e una sei volte vincitrice della Scarpa d'oro belga. Il focus dei colleghi di Cronache di Spogliatoio è sull'Inter Women, che sta lottando per i massimi obiettivi del calcio femminile. Un progetto chiaro e funzionale, con l'intenzione di rendere la squadra femminile come un punto di riferimento del panorama calcistico. Lina Magull ha parlato così: "Negli ultimi anni il movimento è cresciuto tanto, soprattutto come in Inghilterra, in Germania e negli USA. E' interessante vedere questo sviluppo in Italia, è bello farne parte in prima persona, vedo già un buon stato di crescita, ma abbiamo potenziale".

Magull si è soffermata sui suoi cambiamenti a Cronache di Spogliatoio: Grazie per il paragone con Kross, è un complimento. Sì, è stato un processo lungo, è una decisione difficile da prendere, ma sapevo di essere ancora in forma per giocare. Avevo pensato che il mio periodo al Bayern fosse finito e ho deciso di cambiare". Il focus dei colleghi è improntato anche su Ivana Andres: "Facciamo tante ore di allenamento insieme. La prima volta che ho potuto vincere il Mondiale è stato davvero bellissimo. Quando avevo quattro anni, camminato con i miei genitori e quando vedevo delle bottiglie per terra le calciavo. Ero una delle poche ragazze a cui piaceva il calcio, mi trattavano con affetto".

Come si gestisce l'arrivo di tre leggende? Ne parla il tecnico Gianpiero Piovani: "Ben venga l'arrivo di queste campionesse, oltre ad aiutarci a far crescere il calcio femminile, ci danno una grossa mano nella gestione del gruppo oltre a me e al mio staff. L'obiettivo è sempre quello di arrivare al calcio col sorriso sulle labbra. Se si crea questa atmosfera è sempre bello".