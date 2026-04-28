Dopo il successo in rimonta contro il Genoa, che ha regalato la qualificazione alla prossima Champions League, l'Inter Women di Gianpiero Piovani è attesa dal derby contro il Milan. Le nerazzurre ritroveranno ancora una volta il pubblico di casa, scendendo in campo all'Arena Civica Gianni Brera per la penultima partita interna di questa stagione. Il match contro le rossonere è valido per la 20esima giornata di Serie A, la terzultima di questo campionato: si gioca sabato 2 maggio, alle ore 18:30.

Come di consueto, l'accesso allo storico impianto milanese sarà libero e gratuito. "Sarà un sabato a forti tinte nerazzurre, che vedrà un intrattenimento coinvolgente grazie anche alla presenza del nostro speaker e del nostro DJ. Non solo: in occasione di Inter-Milan i tifosi avranno la possibilità di incontrare alcune Legend nerazzurre, oltre a partecipare alle diverse attività per bambini e famiglie previste all'Arena, tra le quali il ritorno del gioco “19.08 o’clock”, che darà la possibilità a tutti i tifosi nerazzurri di vincere la maglia gara Home", si legge sul sito del club milanese.