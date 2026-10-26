Nel corso del consueto appuntamento a Sky Calcio Club su Sky Sport, l'ex difensore Alessandro Costacurta ha commentato in maniera estremamente positiva l'operato dell'Inter in occasione dell'ennesima rimonta maturata contro la Fiorentina: "Sono rimasto ammirato dai nerazzurri: tante palle gol e grande attitudine. La squadra crea, non so se avete visto oggi: 33 tiri verso la porta avversaria e oltre 3 di XG. Una squadra che sa soffrire, ha sofferto soprattutto di errori individuali. Si può migliorare con lavoro e analisi e infatti sta migliorando".