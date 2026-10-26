Intercettato da DAZN sul red carpet del 'London Palladium Theatre' di Londra, prima della cerimonia del Pallone d'Oro 2026, Andriy Shevchenko ha allungato il suo sguardo a sabato prossimo, quando, a San Siro, andrà in scena il derby di Milano tra il suo Milan e l'Inter: "Sarà una parttita molta aperta come sempre. Il Milan viene da una vittoria con l'Udinese, un successo importante per tenere alto il morale. Sarà una sfida molto aperta, bella e combattuta", le parole dell'ex attaccante ucraino, migliore marcatore di tutti i tempi della stracittadina milanese. 

Sezione: News / Data: Lun 26 ottobre 2026 alle 21:21
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.