Intercettato da DAZN sul red carpet del 'London Palladium Theatre' di Londra, prima della cerimonia del Pallone d'Oro 2026, Andriy Shevchenko ha allungato il suo sguardo a sabato prossimo, quando, a San Siro, andrà in scena il derby di Milano tra il suo Milan e l'Inter: "Sarà una parttita molta aperta come sempre. Il Milan viene da una vittoria con l'Udinese, un successo importante per tenere alto il morale. Sarà una sfida molto aperta, bella e combattuta", le parole dell'ex attaccante ucraino, migliore marcatore di tutti i tempi della stracittadina milanese.