Si va sempre più riempiendo lo Stadio Giuseppe Meazza, che giovedì 12 novembre (ore 20.45) tornerà ad ospitare la Nazionale di Roberto Mancini in occasione dell’ultima sfida del girone di UEFA Nations League con la Francia di Zinédine Zidane. Sono 40.500 i biglietti già emessi per il match con i Bleus, che vedrà l’Italia andare a caccia di punti utili per conquistare il pass per i quarti di finale del torneo.

I tagliandi possono essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sul sito ticketing.figc.it, con tariffe agevolate per le famiglie, gli Under 12, gli Under 18, gli Over 65 e gli studenti universitari.

Sezione: News / Data: Lun 26 ottobre 2026 alle 20:25
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.