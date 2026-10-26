"E cosa devi dire all'Inter? E' una squadra che fa 30 tiri in porta ogni partita, io non sono preoccupato. Poi potrà lasciare dei punti via via". Così Nicola Ventola, commentando per 'Viva El Futbol' l'ennesima rimonta in questo campionato della squadra di Cristian Chivu, capace di ribaltare la Fiorentina segnando due gol in pieno recupero.