"E cosa devi dire all'Inter? E' una squadra che fa 30 tiri in porta ogni partita, io non sono preoccupato. Poi potrà lasciare dei punti via via". Così Nicola Ventola, commentando per 'Viva El Futbol' l'ennesima rimonta in questo campionato della squadra di Cristian Chivu, capace di ribaltare la Fiorentina segnando due gol in pieno recupero. 

Sezione: News / Data: Lun 26 ottobre 2026 alle 23:16
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.