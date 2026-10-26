Nel corso di un recente intervento radiofonico al programma "Maracanà" di TMW, l'ex calciatore Massimo Orlando ha brevemente commentato l'ennesima rimonta dell'Inter, stavolta in casa contro la Fiorentina: "Al di là della rete di Jimenez, i gigliati hanno fatto poco. La squadra milanese ha questa grande forza mentale di non mollare mai e crederci sempre. È la squadra più forte. Va detto che che questo Calhanoglu non è quello che conosciamo e che anche Mkhitaryan ha fatto fatica, però Chivu ha soluzioni da inserire in corsa. Quando troveranno la stabilità anche in difesa, credo che come organico sia inarrivabile. Roma? Il suo è un calcio totale e piacevole. Dopo i nerazzurri, sono la squadra con più possibilità di vincere il titolo".