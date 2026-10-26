In attesa di scoprire chi sarà il vincitore del Pallone d'Oro 2026, Lamine Yamal è salito sul palco del 'London Palladium Theatre' di Londra per ritirare il terzo premio di 'Young Talent of The Year', il riconoscimento che incorona il miglior talento I'Under 21 della stagione. "Avrebbe dovuto vincerlo Cubarsì", ha detto il fenomeno del Barcellona parlando alla platea del compagno di squadra.