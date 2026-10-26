In attesa di scoprire chi sarà il vincitore del Pallone d'Oro 2026, Lamine Yamal è salito sul palco del 'London Palladium Theatre' di Londra per ritirare il terzo premio di 'Young Talent of The Year', il riconoscimento che incorona il miglior talento I'Under 21 della stagione. "Avrebbe dovuto vincerlo Cubarsì", ha detto il fenomeno del Barcellona parlando alla platea del compagno di squadra. 

Sezione: News / Data: Lun 26 ottobre 2026 alle 22:18
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.