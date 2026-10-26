Luis Figo è uno dei tanti protagonisti della parata di stelle che stanno percorrendo il tappeto rosso del 'London Palladium Theatre di Londra' prima della cerimonia del Pallone d'Oro. Intercettato da DAZN, il portoghese non poteva non dire la sua sull'Inter, squadra in cui ha militato dal 2005 al 2009: "La seguo sempre, ce l'ho nel cuore. Chivu è un buon amico, gli auguro sempre il meglio".

C'è il derby sabato.
"Forza Inter! Un abbraccio a tutti i tifosi, vi voglio bene"

Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 26 ottobre 2026 alle 21:17
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.