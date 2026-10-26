Luis Figo è uno dei tanti protagonisti della parata di stelle che stanno percorrendo il tappeto rosso del 'London Palladium Theatre di Londra' prima della cerimonia del Pallone d'Oro. Intercettato da DAZN, il portoghese non poteva non dire la sua sull'Inter, squadra in cui ha militato dal 2005 al 2009: "La seguo sempre, ce l'ho nel cuore. Chivu è un buon amico, gli auguro sempre il meglio".

C'è il derby sabato.

"Forza Inter! Un abbraccio a tutti i tifosi, vi voglio bene"