Unai Simon si è aggiudicato il 'Trofeo Yashin' 2026, il premio che incorona il miglior portiere della stagione. Un riconoscimento abbastanza scontato per il portiere dell'Athletic Bilbao, che ha difeso la porta della nazionale spagnola campione del mondo subendo un solo gol in tutta la competizione. "Sarebbe stato impossibile vincerlo senza i miei compagni, li ringrazio tutti", ha dichiarato Simon dal palco del ''London Palladium Theatre' di Londra, durante la cerimonia del Pallone d'Oro. 

Sezione: News / Data: Lun 26 ottobre 2026 alle 22:48
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.