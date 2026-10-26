Unai Simon si è aggiudicato il 'Trofeo Yashin' 2026, il premio che incorona il miglior portiere della stagione. Un riconoscimento abbastanza scontato per il portiere dell'Athletic Bilbao, che ha difeso la porta della nazionale spagnola campione del mondo subendo un solo gol in tutta la competizione. "Sarebbe stato impossibile vincerlo senza i miei compagni, li ringrazio tutti", ha dichiarato Simon dal palco del ''London Palladium Theatre' di Londra, durante la cerimonia del Pallone d'Oro.