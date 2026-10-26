All'indomani della vittoria in volata dell'Inter sulla Fiorentina, al culmine dell'ennesima rimonta stagionale in questo campionato, oggi Cristian Chivu ha diretto il classico allenamento post-partita: chi ha giocato ha fatto scarico (massaggi e palestra), mentre l'altra parte del gruppo non scesa in campo nel match di San Siro ha svolto una seduta normale.

Domani ci sarà la rifinitura pre-Venezia, poi sabato il derby contro il Milan, appuntamento per cui è improbabile che recuperino gli attuali infortunati.