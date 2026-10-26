All'indomani della vittoria in volata dell'Inter sulla Fiorentina, al culmine dell'ennesima rimonta stagionale in questo campionato, oggi Cristian Chivu ha diretto il classico allenamento post-partita: chi ha giocato ha fatto scarico (massaggi e palestra), mentre l'altra parte del gruppo non scesa in campo nel match di San Siro ha svolto una seduta normale.

Domani ci sarà la rifinitura pre-Venezia, poi sabato il derby contro il Milan, appuntamento per cui è improbabile che recuperino gli attuali infortunati. 

Sezione: Focus / Data: Lun 26 ottobre 2026 alle 20:53
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.