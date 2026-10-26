Oggi, lunedì 26 ottobre 2026, il Venezia, con NOCTA, ha presentano la quarta maglia per la stagione 2026/27, caratterizzata da un design alternativo e un’attitudine bold.

"Sulla scia dell’approccio adottato nella scorsa stagione, la divisa Fourth 26/27 continua a rappresentare uno spazio di sperimentazione in cui esplorare grafiche inaspettate, riferimenti inediti e nuove prospettive creative all’interno dell’identità del Club. Nasce così la nuova jersey, in cui il colletto classico incornicia il resto del design composto da immagini a raggi X di scheletri di pesci che si stagliano su una base color Venezia Acqua, ancora una volta colore simbolo del Club. Il design è il punto di partenza di Fish Bones, un progetto fotografico che si snoda nello storico Mercato del Pesce di Rialto, a Venezia. Profondamente radicato nella tradizione marittima della città, è un luogo in cui il rapporto della città lagunare con l’acqua continua a essere parte integrante della vita quotidiana. I ritmi di lavoro, i gesti e i materiali si intrecciano nella storia raccontata dalla fotografia di Clelia Cadamuro, che fanno emergere una tradizione locale che, ancora oggi, continua a raccontare la storia del Club Arancioneroverde. Tra i banchi del pesce, le cassette impilate, le superfici bagnate e i riflessi cangianti, la maglia entra in dialogo visivo con l'ambiente circostante. Lische, squame e texture traslucide richiamano le grafiche e i colori del tessuto, evidenziando l'ispirazione del design alla vita marina, cuore pulsante della laguna", si legge sul sito del club lagunare.

Il lancio arriva a due giorni dalla gara del Penzo che vedrà la squadra di Davide Nicola sfidare i campioni d'Italia dell'Inter.