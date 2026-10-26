Non poteva mancare Ronaldo il Fenomeno alla cerimonia del Pallone d'Oro 2026, che per la 70esima edizione si è trasferita al London Palladium Theatre di Londra. "E' bellissima questa incertezza attorno al vincitore, si vede che è una bella serata - dice Ronie intervistato da DAZN sul red carpet -. E' pieno di gente, sono tutti carichi".

Yamal, Kane o Mbappé?

"Tutti i finalisti meritano, sono tre grandi rappresentanti del Pallone d'Oro. Non posso sparare un nome e poi sbagliare il pronostico".

Ronaldinho è tornato a giocare, non è che ci ripensi anche tu?

"E' troppo tardi (ride, ndr)".

Cosa ti aspetti dal derby?

"E' sermpre una bellissima partita. Sarò davanti alla tv a vederla, sicuramente".

Quale giocatore seguirai con maggiore attenzione?

"Seguirò entrambe le squadre sono belle da seguire".