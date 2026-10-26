Nella classifica finale del Pallone d'Oro femminile figura anche un'ex calciatrice dell'Inter Women. Trattasi di Tessa Wullaert, calciatrice belga attualmente militante nel Como femminile ma con un passato di due anni con la maglia interista. La classe 1993, piazzatasi 19ª nella graduatoria finale del prestigioso riconoscimento, era l'unica rappresentante del campionato italiano. Assenti, dunque, calciatrici del calibro di Giugliano e Girelli

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Lun 26 ottobre 2026 alle 21:50
Autore: Carlo Alberto Gamba
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