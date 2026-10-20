È una top 11 tricolore quella della terza giornata della Serie A Women Athora: sono ben sei, infatti, le calciatrici italiane presenti nella formazione migliore della settimana. Gloria Ciccioli (Ternana Women) in porta, Michela Giordano (Napoli Women) e Martina Toniolo (Ternana Women) in difesa, Manuela Giugliano (Roma) a centrocampo, Agnese Bonfantini (Como 1907) e Giada Pellegrino Cimò (Roma) nel quartetto offensivo. Davanti, terza presenza in tre giornate per Tessa Wullaert, grande protagonista dell’avvio del Como 1907.

Oltre all'ex attaccante dell'Inter, nella squadra ideale del terzo turno c'è anche una rappresentante attuale dell'Inter, ovvero Ivana Andres, premiata dopo la vittoria per 3-0 contro il Parma "per essere stata, tra i difensori, la giocatrice che in questa giornata di Serie A ha completato più passaggi (71 su 79); inoltre, tra le calciatrici con almeno gli stessi passaggi tentati (79), nessuna ha registrato una percentuale di successo migliore rispetto alla spagnola (89.9% come Schatzer)".