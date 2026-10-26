"il livello degli allenatori italiani è molto alto, il problema è che non c'è mai calma, ma ansia. Serve un'idea chiara su cosa si deve fare". Così Rafa Benitez, intercettato da DAZN, sul tappeto rosso del 'London Palladium Theatre' di Londra, prima della cerimonia del Pallone d'Oro 2026. 

Sezione: News / Data: Lun 26 ottobre 2026 alle 22:04
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.