La possibile candidatura di Adriano Galliani alla presidenza della FIGC sta prendendo forma. Come riportato da ANSA, l'ex amministratore delegato del Milan si è ufficialmente tesserato con l'Enotria 1908, società dilettantistica di Milano. Questo passaggio risulterà il prodromo per la candidatura ufficiale del dirigente monzese alla presidenza della Federazione calcistica italiana dopo le controversie riguardanti Giovanni Malagò per il mancato ottenimento del tesseramento.  

Sezione: News / Data: Lun 26 ottobre 2026 alle 21:35
Autore: Carlo Alberto Gamba
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