Domani a Tbilisi va in scena la sfida tra l'Italia Femminile e la Bielorussia, gara d'andata del primo turno play off per il Mondiale femminile. Ha parlato quest'oggi il ct Soncin: "Mi aspetto una squadra intensa, che crea tanta densità sul pallone e che ha giocatrici offensive che hanno corsa per attaccare lo spazio. Ci stiamo preparando a questa partita cercando di sfruttare le nostre idee di gioco, la volontà di dominio e di riconquista feroce della palla. Abbiamo le qualità per poter gestire il possesso, ma servirà una solidità mentale per vivere tutte le varie fasi della partita”.

Il percorso

Sul percorso del gruppo, Soncin ha detto: “Ci siamo conquistate delle posizioni importanti nel ranking e questo ci ha portato ad avere delle situazioni migliori nei gruppi. Abbiamo affrontato squadre di ogni livello e penso che in tutte queste gare le ragazze abbiano dimostrato la crescita sia di maturità sia di consapevolezza. - conclude Soncin – Penso che sappiano affrontare una sfida da dentro o fuori come questa con fiducia e consapevolezza”.