La Serie A Women si ferma per gli impegni delle Nazionali e sono 79 le calciatrici dei club del campionato 2026/2027 convocate dalle rispettive selezioni maggiori. Il numero più alto di chiamate riguarda Fiorentina, Inter e Juventus, con 12 giocatrici ciascuna, seguite dalla Roma con 11 e dal Sassuolo con 7. Sono invece 20 le calciatrici convocate dalla Nazionale maggiore italiana: sei per la Juventus e altrettante per la Roma, tre per l'Inter, una ciascuna per Como 1907, Como Women, Fiorentina, Milan e Napoli Women.

Nello specifico, ecco le nerazzurre convocate dalle rispettive Nazionali:

Belgio - Detruyer

Bosnia - Milinkovic

Haiti - Raphino

Islanda - Runasdottir, Vilhjamsdottir

Italia - Cambiaghi, Glionna, Polli

Malta - Bugeja

Montenegro - Tomasevic

Nigeria - Payne

Repubblica Dominica - Van Diemen