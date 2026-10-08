La Serie A Women si ferma per gli impegni delle Nazionali e sono 79 le calciatrici dei club del campionato 2026/2027 convocate dalle rispettive selezioni maggiori. Il numero più alto di chiamate riguarda Fiorentina, Inter e Juventus, con 12 giocatrici ciascuna, seguite dalla Roma con 11 e dal Sassuolo con 7. Sono invece 20 le calciatrici convocate dalla Nazionale maggiore italiana: sei per la Juventus e altrettante per la Roma, tre per l'Inter, una ciascuna per Como 1907, Como Women, Fiorentina, Milan e Napoli Women.

Nello specifico, ecco le nerazzurre convocate dalle rispettive Nazionali:

Belgio - Detruyer
Bosnia - Milinkovic
Haiti - Raphino
Islanda - Runasdottir, Vilhjamsdottir
Italia - Cambiaghi, Glionna, Polli
Malta - Bugeja
Montenegro - Tomasevic
Nigeria - Payne
Repubblica Dominica - Van Diemen

Sezione: Inter Femminile / Data: Gio 08 ottobre 2026 alle 14:54
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.