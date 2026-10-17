Il vice-allenatore dell’Inter Aleksandar Kolarov analizza così ai microfoni di Inter TV il successo in rimonta arrivato stasera sul campo del Bologna: “Abbiamo fatto un grande secondo tempo, nel primo eravamo un po’ lenti sulle regressioni. Per fortuna abbiamo avuto una buona reazione nel secondo tempo e abbiamo portato a casa una vittoria importante per noi”.
Un commento sui giocatori entrati nella ripresa: “I ragazzi che sono subentrati non ci hanno mai dato nessun dubbio, abbiamo sempre avuto grande fiducia in loro. Carlos ha fatto un gran gol, sono tutti giocatori importantissimi per noi anche se non partono dall’inizio. Sono prestazioni non da professionisti ma da campioni. Cerchiamo sempre di ripetere quello che facciamo in allenamento, non è facile ripetersi ma oggi ci siamo riusciti”.
Autore: Ludovica Ferrante
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