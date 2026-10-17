Ha illuso il Bologna con un gol dopo dieci minuti, poi è calato alla distanza come tutti i suoi compagni arrendendosi alla superiorità dell'Inter. Parliamo di Tommaso Pobega, che ai microfoni di DAZN analizza così il ko del Dall'Ara: "Nel primo tempo abbiamo fatto una prestazione di livello, siamo stati lucidi creando tante situazioni da gol. Quando sono uscito, ho pensato che dovevamo essere più cinici. Io stesso ho avuto un'occasione in mischia di destro... Con più freddezza, potevamo portarla a casa. Se poi lasci le partite aperte, vai in difficoltà perché l'Inter è cresciuta durante il secondo tempo. Avremmo dovuto raccogliere di più".

Ti rimarrà in testa questa sera la traversa colpita sull'1-0?

"Conoscendomi sì, al 100%. Ma non solo quella giocata, mi riguarderò varie cose per migliorare. Sono felice per il gol, ma c'è rammarico perché potevamo raccogliere di più dopo quel primo tempo".

Puoi incarnare l'idea di calcio di Palladino.

"Io cerco di mettere in campo le mie caratteristiche a servizio del gioco, mi piace sganciarmi in area di rigore ed essere pericoloso. Oggi, grazie a Ferguson che ha fatto una grande partita, ho avuto più campo nelle ripartenze. Il primo tempo deve essere la base per ripartire".