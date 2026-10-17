L’esterno nerazzurro Carlos Augusto parla così ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria in rimonta contro il Bologna, dove è stato protagonista: “È chiaro che la tattica è importante, ma senza il cuore non vai da nessuna parte. Oggi abbiamo dimostrato di voler difendere lo Scudetto che abbiamo sul petto”.

Sul suo ingresso solo nella ripresa: “Io metto gli obiettivi dell’Inter sempre davanti ai miei personali, è chiaro che tutti vogliono giocare, ma abbiamo tante partite questo mese e siamo tutti pronti a fare la differenza. Abbiamo un mese importante con partite ogni tre giorni, tutti devono essere pronti. Stiamo lavorando bene durante la settimana, dobbiamo rappresentare l’Inter nel miglior modo possibile”.