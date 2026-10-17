E' Aleksandar Kolarov a presentarsi ai microfoni di DAZN per analizzare Bologna-Inter 1-3 al posto di Cristian Chivu, che ha finito il match senza voce: "L'approccio non è mai stato sbagliatissimo, oggi c'era anche l'avversario più fresco di noi - le parole del vice allenatore nerazzurro -. Non la prendiamo come scusa, il Bologna ha fatto un ottimo primo tempo. Noi abbiamo faticato ad andare a prendere le seconde palle, subendo la loro aggressività. I ragazzi ci hanno creduto, nella ripresa abbiamo dominato".

In Europa state cercando di fare qualcosa di diverso?

"Sì, sapete benissimo che in Champions si va con una marcia in più. In Europa vogliamo essere più aggressivi, sia in avanti che quando recuperiamo i palloni. Stiamo avendo qualche problema, ma siamo consapevoli della nostra forza e abbiamo tempo per recuperare i punti lasciati per strada. Cerchiamo di essere più aggressivi rispetto all'anno scorso".

Quanta voglia c'è di smentire tutti in Europa?

"La nostra forza è il gruppo, la qualità dei giocatori. Noi non dobbiamo dimostrare nulla a nessuno, se non a noi stessi. Vogliamo essere più intensi con e senza palla. Oggi, nel secondo tempo, a Madrid e nei primi 50' col Brugge siamo stati intensi con la palla. Non è una cosa semplice, soprattutto dobbiamo dare ritmo con i difensori da dietro".

La crescita di Carlos Augusto.

"Carlos lo vedo tutti i giorni, non ha mai sbagliato un allenamento. E' molto importante per noi, sono contento per lui. Dà un grande contributo in allenamento e in partita, non serviva una prova per scoprirne il valore".