Nicolò Barella ha parlato a DAZN al 90esimo, sottolineando la prova dell'Inter contro il Bologna: "Posso fare solo i complimenti a Carlos Augusto, visto che si parla sempre di titolari o non titolari. Tutti quelli che entrano lo fanno ottimamente e non ci sono titolari. L'importante è andare verso l'obiettivo: tenerci lo Scudetto sul petto. La squadra serve a questo. Io capitano? Il capitano è Lautaro. Penso di aver dimostrato di tenere a questa maglia ma la fascia è giusto ce l'abbia lui. Sappiamo che dobbiamo migliorare, noi dobbiamo farlo perché oggi abbiamo faticato nei primi 30 minuti. Dobbiamo migliorare l'approccio. Se lo facciamo bene, è difficile per tutti".