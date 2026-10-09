Con la sua rete da vera opportunista dell'area di rigore, Elisa Polli ha suggellato il successo dell'Italia nell'andata del playoff di qualificazione ai Mondiali contro la Blelorussia trovando contemporaneamente il suo primo gol con la maglia della Nazionale. Intervistata da Vivo Azzurro, l'attaccante dell'Inter ha espresso così la sua gioia: "Sono molto soddisfatta di aver segnato questo gol con questa maglia. Il primo tempo è stato sofferto, non riuscivamo a sbloccare questa partita perché loro erano messe benissimo in campo. Nella ripresa ci siamo riuscite e abbiamo portato a casa questa vittoria”.

La nerazzurra volge lo sguardo alla sfida di martedì a Firenze: “Ci sono ancora 90 minuti, dobbiamo preparare la prossima gara come abbiamo fatto per questa. Dobbiamo affrontare quella gara come quella appena giocata".