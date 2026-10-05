Per la prima volta, tre squadre italiane partecipano alla Women's Champions League, grazie alla qualificazione ottenuta dall'Inter che dopo aver avuto la meglio sul Wolfsburg nei playoff ha iniziato il proprio cammino in maniera ottimale con la vittoria sull'Hacken e il pareggio all'ultimo respiro in casa dell'Austria Vienna. Un traguardo importante che viene sottolineato anche dal CT dell'Italia Femminile Andrea Soncin: "Sono esperienze molto importanti quelle di affrontare le big d'Europa e riuscire a gestire lo stress tecnico-tattico. Questo fa aumentare il bagaglio tecnico ed esperenziale delle ragazze che poi si riversa sui club e sulla Nazionale. Stiamo vedendo che c'è una crescita a livello di campo, anche se c'è ancora tanto da fare", le sue parole alla vigilia dell'andata della gara dei playoff di qualificazione ai Mondiali contro la Bielorussia.