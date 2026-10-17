Nel post-partita di DAZN, in casa Bologna ha parlato Raffaele Palladino, che ha commentato così il ko dei rossoblu contro l'Inter: "Io analizzerei prima la gara dei cambi. Faccio i complimenti all'Inter che ha fatto una grande prestazione. Sono molto soddisfatto della prova dei miei, l'abbiamo preparata con attenzione e coraggio. Credo che abbiamo fatto un grande primo tempo. Il rammarico è stato non aver trovato il secondo gol e quando lasci le partite un po' in bilico contro queste grandi squadre... arriva fuori la loro qualità. Il gol di Thuram è stato di pregevole fattura, poi nel secondo tempo siamo calati a livello fisico e non siamo riusciti a fare male all'Inter nelle transizioni. Mi prendo comunque il primo tempo e la strada è quella giusta".

Ancora Palladino: "Noi abbiamo fatto un primo tempo di grandissima intensità e grande qualità tecnica, abbiamo messo in difficoltà una squadra molto forte. Il grande gol di Thuram ci ha un po' destabilizzato. Se lasci la partita in bilico e non sei incisivo, loro possono trovare gol in qualsiasi momento. Henem non ha sfigurato, Piccoli sarebbe stato forse più efficiente nell'attacco alla profondità". I due portieri? "Hanno un ottimo valore e in base a come li vedrò in settimana prenderò la mia decisione con la massima serenità e tranquillità. Gli allenamenti sono importanti".