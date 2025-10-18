Match winner e MVP di Roma-Inter 0-1, Ange-Yoan Bonny si presenta anche a DAZN per offrire la sua analisi: "Grazie ai miei compagni, sono contento di aver segnato in una partita così difficile, siamo contenti dei tre punti".

Chivu ti ha chiesto di usare i muscoli, hai visto il suo gesto?

"In una partita così a volte si chiede di fare del lavoro sporco, si devono usare i muscoli contro difensori forti e la squadra lo ha fatto, bene così".