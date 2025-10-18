Matias Soulé a Dazn commenta così la sconfitta dei giallorossi: "Stavamo perdendo 1-0 dovevamo spingere di più nel secondo tempo, questa partita ci serve per migliroare, loro sono i più forti insieme al Napoli da tanti anni. Potevamo giocare dal primo tempo come nel secondo, ci serva da lezione per le prossime difficili partite".

La Roma è lì però.

"Ogni settimana, in ogni partita, lavoriamo per essere in alto. Peccato per aver perso uno scontro diretto ma vogliamo essere lì. Queste partiete ci dicono dove siamo e cosa vogliamo. Se avessimo iniziato diversamente forse avremmo visto un'altra partita. Vogliamo restare in alto, lavoriamo in settimana. Ora pensiamo all'Europa e poi torneremo con la testa al campionato".

Su cosa sta lavorando Gasperini quotidianamente?

"Mister Ranieri mi ha dato la fiducia quando sono arrivato, mi ha detto di fare le cose semplici senza strafare e le cose sarebbero riuscite. Ho preso fiducia che mi mancava per poter essere me stesso e adesso mister Gasperini mi sta confermando la fiducia. Mi sento bene, lui vuole che io vada sempre in area quando la palla è dall'altra parte, magari non ci pensavo ma i gol che ho fatto finora sono arrivati proprio grazie a questo movimento suggerito dal mister".