È Yann Sommer il giocatore dell'Inter che si presenta in sala stampa al termine del match vinto di misura contro la Roma. Di seguito le sue parole raccolte da FcInterNews.it, presente all'Olimpico col proprio inviato.

Vittoria che vale tre punti o sei?

"Tre (ride, ndr). Abbiamo fatto un secondo tempo difficile, ma sono tre punti importanti fuori casa".

Come ha vissuto il periodo dopo il tuo errore con la Juve?

"È il calcio. Ho fatto un errore, punto. Io conosco bene il calcio, ho avuto tante situazioni così in carriera. Abbiamo avuto un inizio difficile, ma con il nuovo allenatore serve un po' di tempo. Ora siamo là".

Cosa è cambiato per il portiere da Inzaghi a Chivu?

"Proviamo a trovare più velocemente l'attaccante, non vuole che giochiamo troppo dietro, destra e sinistra, ma che verticalizziamo per aprire gli spazi. Lui vuole vedere l'energia anche nelle situazioni difficili come il secondo tempo, dove la Roma ha fatto meglio. Però abbiamo difeso bene, compatti, e noi vogliamo vedere questo".

Che tipo di apporto vi ha dato Akanji?

"È un giocatore con tante qualità, forte fisicamente e molto tranquillo con la palla. È intelligente, sa sampre qual è la decisione migliore. Anche fuori dal campo è importante per lo spogliatoio, è uno positivo e anche io come svizzero sono contento che sia qui".