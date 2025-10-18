Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la vittoria di misura dell'Inter all'Olimpico contro la Roma.

"Una partita di sofferenza, vittoria importantissima su un campo complicatissimo. Era delicatissima, era una partita per cuori forti, per una squadra con carattere. L'Inter è stata fantastica nel primo tempo, Sommer assoluto protagonista nel secondo tempo, Pio è entrato benissimo. Vittoria fantastica, bravissimo mister Chivu, ha ridato carattere alla squadra. Bravissimo Bonny. Tutto bellissimo".