"Ovviamente quello che abbiamo fatto nel secondo tempo avremmo dovuto farlo anche nel primo, no abbiamo fatto un buon primo tempo. Nel secondo dovevamo cercare di conquistare i punti, non ci siamo riusciti ma ripartiamo da qua. Sappiamo che l'Inter è la più forte, una delle più forti, da tanto tempo e dobbiamo imparare da quel secondo tempo". Così Matias Soulé ha commentato la partita di questa sera contro l'Inter nel post partita di Sky Sport.

Dovete aumentare la cattiveria in area?

"Sì, ovviamente quello che dobbiamo fare è fare più gol. Abbiamo sempre vinto con sofferenza, col minimo. Dobbiamo migliorarci ogni settimana, per creare di più e fare quello che oggi abbiamo fatto nel secondo tempo e raggiungere i nostri obiettivi per i quali lavoriamo".

Com'è giocare quest'anno con la fiducia oltre di Gasperini ma anche di una città intera?

"Quello è la cosa più importante: avere la fiducia di Gasperini, dei miei compagni e della gente, cosa che mi sono guadagnato anche nella seconda parte dell'anno scorso con Ranieri che mi diceva di provare a fare le cose semplici perché le cose che si vogliono fare, poi con fiducia riescono meglio e anche la squadra crede meglio in te. Gasperini mi lascia la libertà soprattutto nella zona vicina all'area di rigore, è quello che mi dice di fare, mi dice di crederci: di provare ad arrivarci anche se sono stanco, come col Verona. Stiamo lavorando su questo gioco ogni settimana, l'anno scorso facevo più il quinto e ora mi sento molto bene perché mi piace giocare con palla al piede".