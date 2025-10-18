Yann Sommer, portiere dei nerazzurri, ha parlato a Inter Tv dopo il successo interista sulla Roma: "Siamo felici per il cammino fatto fin qui, abbiamo avuto qualche difficoltà nelle prime partite ma siamo là. Oggi era difficile, la classifica migliora ma non è ancora importante ora. Era importante anche fare il clean sheet. Sono contento per come abbiamo difeso nel secondo tempo contro una squadra forte come la Roma. Giocano uomo su uomo in tutto il campo, abbiamo fatto bene e sono felice".