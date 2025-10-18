Dalla zona media dello stadio Olimpico, Yann Sommer arriva ai microfoni di Sky Sport per il suo commento di questa vittoria dell’Inter contro la Roma:

C’è anche la crescita individuale nel momento dell’Inter, soprattutto la tua. Anche stasera hai lasciato il segno, vuol dire che c’è sempre grande fiducia nel singolo per lottare per gli obiettivi finali?

“È chiaro. Stasera era difficile, come squadra e come individui dobbiamo mettere tutto. Nel secondo tempo non abbiamo giocato tante palle, però abbiamo difeso bene e questo è importantissimo”.

Dopo l’Udinese avete vinto cinque volte di fila tra campionato e Champions, tutto questo passa dall’esperienza dei senatori dell’Inter che sanno come gestire le dinamiche dello spogliatoio?

“Certo, questo è un punto molto importante. Abbiamo vissuto tante situazioni come nelle prime partite, so che una squadra tranquilla è la cosa più importante. In certe situazioni puoi mostrare che siamo veramente una squadra. All’Inter c’è sempre pressione quando si perde, noi lo sappiamo ma ci siamo detti di rimanere tranquilli. Ci siamo dati tempo per entrare in stagione, stiamo facendo meglio anche se non è ancora quello che vogliamo mostrare in stagione”.