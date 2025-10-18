"Vittoria che vale doppio? Se vale più di punti, li prendiamo". Questa la battuta di Nicolò Barella a DAZN dopo Roma-Inter 0-1. "Venire qua a Roma sarà difficile per tutti, ci prendiamo i momenti di sofferenza che ci erano mancati. Oggi tutti hanno dato il massimo, non posso dire niente. Il fatto di avere l'umiltà di correre l'uno per l'altro è quello che ci ha portato a grandi vittorie. Se ritroviamo quello, ho grandissima fiducia in questa squadra" ha aggiunto Barella