Quinta vittoria consecutiva, e questa ha un peso specifico non di poco conto. L’Inter supera la Roma all’Olimpico e vola al comando della classifica in compagnia dei capitolini e del Napoli. Questo il commento rilasciato a Sky Sport dal tecnico nerazzurro Cristian Chivu:

Che valore dai a questa continuità trovata dall’Inter e alla vittoria di stasera?

“È tutto merito di questi ragazzi che si sono calati subito nella realtà di questo campionato. Si sono lasciati alle spalle le delusioni della scorsa stagione, si sono rimessi in gioco per far vedere di essere forti e di voler lottare per ogni competizione”.

La cosa di cui vai più orgoglioso in questa continuità e autostima?

“Sono fiero di come si preparano, di come affrontano certe partite, di come capiscono i momenti delle partite, per come soffrono e si mettono in gioco. Sono fiero di loro e di quello che stanno provando a fare malgrado le difficoltà di tutti i giorni. Dopo la sosta è sempre un’incognita, bisogna avere preoccupazione per i reduci dalle Nazionali perché molti giocano due partite da 90 minuti. Sono felice per come hanno interpretato la partita stasera, qui a Roma non è mai facile giocare contro una squadra forte e allenata bene, con un pubblico così non sarà semplice per nessuno”.

Oggi voi nel primo tempo con la Roma avete fatto un grande lavoro di aggressione per riconquistare palla, tra le innovazioni portate da te questa è la principale?

“Cerchiamo di farlo, poi ci sono partite dove non riesci. Nel primo tempo abbiamo speso tanto, venivamo da un allenamento fatto tutti insieme. Con la Roma che a volte ha doppia e tripla ampiezza non è mai semplice, ti puoi esporre per vie centrali facilitando il lavoro che voleva fare Dybala oggi, venendo tra le linee a ricevere. Finché abbiamo avuto energie lo abbiamo fatto abbastanza bene, poi nel secondo tempo siamo calati un po’ fisicamente. Anche la loro bravura ci ha costretto ad abbassarci ma siamo stati bravi a soffrire e a fare quello che serviva in quel momento della partita, difendersi e ripartire”.